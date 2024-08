F1, Norris domina il GP d’Olanda e prova a riaprire il Mondiale. Gran rimonta e podio per Leclerc

Con una prova di forza a dir poco devastante, Lando Norris conquista la seconda vittoria della carriera (dopo il fortunoso trionfo di Miami, propiziato da una Safety Car) e si aggiudica il Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha confermato di fatto la supremazia evidenziata sull’asciutto per tutto il weekend sulla pista di Zandvoort, infliggendo distacchi abissali al resto del gruppo e rilanciandosi forse anche in chiave titolo piloti.

Nonostante l’ennesima partenza negativa, in cui ha buttato via la pole position facendosi bruciare al via da Max Verstappen, il 24enne di Bristol ha dominato la gara grazie ad un ritmo strepitoso che gli ha consentito di superare abbastanza agevolmente il rivale olandese della Red Bull nel corso del primo stint con gomme medie gestendo poi senza problemi il resto della corsa.

Norris è riuscito inoltre nell’impresa di conquistare il punto bonus per il giro veloce proprio all’ultima tornata, migliorando di pochi centesimi il limite fissato in precedenza dalle Mercedes con gomme soft fresche dopo il pit-stop aggiuntivo. Podio completato dall’idolo locale Verstappen e dalla sorprendente Ferrari di Charles Leclerc, autore di un GP praticamente perfetto tra start, ritmo, gestione gomme e strategia del muretto box (due posizioni recuperate con l’undercut).

Il monegasco della Rossa ha avuto il merito di difendere la terza piazza dagli attacchi della McLaren di Oscar Piastri, incapace di attaccare Leclerc nonostante una macchina superiore e gomme meno usurate. Quarto posto deludente per l’australiano, considerando la velocità della MCL38, mentre va accolta positivamente la quinta posizione in rimonta di Carlos Sainz con l’altra Ferrari. 6° Sergio Perez con la Red Bull davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

CLASSIFICA GP OLANDA F1 2024

1 Lando Norris McLarenLeader 1

2 Max Verstappen Red Bull Racing+22.896 1

3 Charles Leclerc Ferrari+25.439 1

4 Oscar Piastri McLaren+27.337 1

5 Carlos Sainz Ferrari+32.137 1

6 Sergio Perez Red Bull Racing+39.542 1

7 George Russell Mercedes+44.617 2

8 Lewis Hamilton Mercedes+49.599 2

9 Pierre Gasly Alpine1L 1

10 Fernando Alonso Aston Martin1L 1

11 Nico Hulkenberg Haas F1 Team1L 1

12 Daniel Ricciardo RB1L 1

13 Lance Stroll Aston Martin1L 1

14 Alexander Albon Williams1L 2

15 Esteban Ocon Alpine1L 1

16 Logan Sargeant Williams1L 1

17 Yuki Tsunoda RB1L 2

18 Kevin Magnussen Haas F1 Team1L 1

19 Valtteri Bottas Kick Sauber2L 2

20 Guanyu Zhou Kick Sauber2L 2