F1, Max Verstappen: “La macchina non è bilanciata. La gara? Le gomme durano troppo poco…”

È scuro in volte Max Verstappen al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, laddove aveva dominato nelle due ultime edizioni, il tre-volte campione del mondo ha vissuto il sabato più complicato della sua annata. Anzi, delle sue ultime stagioni.

La pole position è andata a Lando Norris che ha piazzato un clamoroso 1:19.327, con 109 millesimi su Oscar Piastri, quindi terzo George Russell a 113, davanti a Charles Leclerc quarto a 134. Quinta posizione per Carlos Sainz a 140, davanti a Lewis Hamilton sesto a 186. Solamente settimo Max Verstappen con un distacco di 695 millesimi dalla vetta, di un soffio davanti a Sergio Perez ottavo a 735.

Al termine del sabato brianzolo, il portacolori del team Red Bull ha spiegato quanto accaduto in pista con parecchia delusione: “È molto difficile guidare e trovare un buon equilibrio in questo weekend. Quando hai un problema e cerchi di risolverlo, pensi di essere ok, invece ne hai un altro”.

Sulle qualifiche e la gara di domani: “Pensavo che la Q2 non fosse poi così da buttare, poi la Q3 è andata di nuovo male anche con le gomme soft nuove. Inutile girarci attorno, quando non hai una macchina bilanciata, anche le gomme non funzionano bene. I long run che ho fatto tra ieri e oggi mi hanno dato buoni tempi all’inizio, ma dopo un po’ di giri le gomme vanno a distruggersi”.