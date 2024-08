F1, la Ferrari si fa rispettare nella domenica di Zandvoort. Rosse impeccabili e sopra le aspettative

Il Gran Premio d’Olanda ha visto la Ferrari ottenere un risultato al di sopra delle aspettative generate dalla qualifica. Charles Leclerc ha avuto il merito di issarsi al 3° posto, artigliando un insperato podio. Bravo anche Carlos Sainz a farsi strada da centro griglia, attestandosi in quinta posizione.

Oggi, la Scuderia di Maranello è stata semplicemente perfetta, poiché ha massimizzato il proprio potenziale, approfittando al meglio delle difficoltà altrui. Oscar Piastri si è trovato a correre seguendo una strategia errata, Sergio Perez ha continuato nel suo mesto navigare alla deriva, le Mercedes si sono inaspettatamente arenate dopo aver vinto tre delle quattro gare antecedenti alla pausa.

Ancora una volta, la SF-24 ha dimostrato di essere più competitiva in configurazione gara di quanto non lo sia quando si deve cercare la prestazione pura. Se al sabato la Rossa ha dovuto recitare la poco ambita parte di “quarta forza”, peraltro ben distante da McLaren e RedBull, alla domenica è stata in grado di alzare l’asticella prestazionale, scavalcando le Frecce d’Argento nelle gerarchie. Non solo. Le due monoposto di Maranello hanno retto il confronto con quasi tutti gli avversari, eccezion fatta per Lando Norris e Max Verstappen.

Tanti i pregi odierni della Ferrari, che non merita né sarcasmo, né biasimo; bensì solo rispetto. Il vulnus è rappresentato dal fatto di dover considerare “al di sopra delle aspettative” un Gran Premio concluso al terzo e al quinto posto. C’è molto di peggio, ma al contempo questa forma mentis dimostra come l’ipotesi di lottare per il Mondiale sia estremamente remota, per non dire ormai inesistente.