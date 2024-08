F1, GP d’Olanda a rischio pioggia? Le previsioni meteo per la gara

Dopo due giornate condizionate almeno parzialmente dal maltempo (tra pioggia e forte vento), la domenica di Zandvoort dovrebbe finalmente regalare un meteo stabile e senza insidie per il Gran Premio d’Olanda 2024, valido come quindicesimo appuntamento stagionale (il primo dopo quasi un mese di sosta estiva) del Mondiale di Formula Uno.

Le previsioni sono infatti incoraggianti per domani, con la gara di F1 che si disputerà con ogni probabilità sull’asciutto (dovrebbe piovere solamente stanotte) e con un vento meno intenso rispetto a sabato e soprattutto a venerdì. Le raffiche non supereranno infatti i 35 km/h, con una brezza proveniente da ovest che si aggirerà in media sui 25-30 km/h.

Nonostante un cielo prevalentemente soleggiato e con poche nubi, il caldo non sarà un fattore sulle coste del Mare del Nord con le temperature che rimarranno sotto i 20°C. Nella fascia oraria del Gran Premio di Formula Uno si attendono circa 18°C, dunque in linea con le sessioni andate in scena venerdì e sabato, mentre il prossimo weekend in tal senso si cambierà totalmente registro a Monza (in Brianza si toccheranno anche i 30°C).