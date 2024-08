Cobolli-Darderi oggi in tv, ATP Cincinnati 2024: orario, programma, streaming

Si giocherà oggi, giovedì 15 agosto, il derby azzurro tra Luciano Darderi e Flavio Cobolli, valido per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sul Court 4. Sarà il primo confronto tra i due sul circuito maggiore, non ci sono precedenti.

La diretta tv di Darderi-Cobolli, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del derby italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

