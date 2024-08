ATP Cincinnati 2024, risultati 14 agosto: Tsitsipas vince in rimonta, Sinner agli ottavi. Eliminato Medvedev

Si completa il primo turno e scatta il secondo nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: in casa Italia si registrano l’approdo agli ottavi di Jannik Sinner, che supera lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 7-5, e le eliminazioni ai sedicesimi di Lorenzo Musetti, sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe per 6-3 6-2, ed al primo turno di Matteo Arnaldi, piegato dall’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-7 (3) 6-2, e Matteo Berrettini, rimontato dal danese Holger Rune per 2-6 6-1 6-4.

Negli altri match del primo turno l’australiano Max Purcell piega il ceco Tomas Machac per 6-4 7-6 (1), mentre l’iberico Pablo Carreño Busta supera lo statunitense Sebastian Korda per 7-5 6-1. Il magiaro Fabian Marozsan regola il transalpino Corentin Moutet per 6-4 7-6 (2), infine il canadese Félix Auger-Aliassime liquida lo statunitense Aleksandar Kovacevic per 6-3 6-1.

Il britannico Jack Draper piega l’iberico Jaume Munar col punteggio di 7-5 3-6 7-6 (5), mentre l’ellenico Stefanos Tsitsipas rimonta il teutonico Jan-Lennard Struff con lo score di 4-6 6-4 6-3. Il lusitano Nuno Borges regola il transalpino Adrian Mannarino per 6-4 3-6 6-1, infine l’altro francese Gael Monfils elimina l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 6-3.

Negli altri due match del secondo turno, infine, l’australiano Jordan Thompson regola l’argentino Sebastian Baez con lo score di 6-2 6-4, mentre il ceco Jiri Lehecka firma l’impresa di giornata ed elimina il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6 (2) 6-4.

ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – RISULTATI 14 AGOSTO

PRIMO TURNO

Max Purcell b. Tomas Machac 6-4 7-6 (1)

Pablo Carreño Busta b. Sebastian Korda 7-5 6-1

Tomas Martin Etcheverry b. Matteo Arnaldi 6-3 6-7 (3) 6-2

Fabian Marozsan b. Corentin Moutet 6-4 7-6 (2)

Félix Auger-Aliassime b. Aleksandar Kovacevic 6-3 6-1

Jack Draper b. Jaume Munar 7-5 3-6 7-6 (5)

Stefanos Tsitsipas b. Jan-Lennard Struff 4-6 6-4 6-3

Holger Rune b. Matteo Berrettini 2-6 6-1 6-4

Nuno Borges b. Adrian Mannarino 6-4 3-6 6-1

Gaël Monfils b. Alexei Popyrin 7-5 6-3

SECONDO TURNO

Jannik Sinner b. Alex Michelsen 6-4 7-5

Jordan Thompson b. Sebastian Baez 6-2 6-4

Frances Tiafoe b. Lorenzo Musetti 6-3 6-2

Jiri Lehecka b. Daniil Medvedev 7-6 (2) 6-4