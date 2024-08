Ciclismo, Alberto Bettiol si trasferisce all’Astana con effetto immediato

In data odierna l’Astana Qazaqstan Team ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Bettiol: il ciclista si trasferisce con effetto immediato alla formazione kazaka dalla EF Education-EasyPost. Il contratto sarà in essere per il resto della stagione 2024 ed altri tre anni, fino al 2027 incluso.

Betitol, campione italiano in carica nella prova in linea, in carriera ha vinto una Classica Monumento, il Giro delle Fiandre 2019, mentre in questa stagione vanta anche il successo nella Milano-Torino. L’azzurro ha conquistato anche una tappa al Giro d’Italia 2021.

L’azzurro ha dichiarato ai microfoni della sua nuova squadra: “Innanzitutto, voglio dire che sono molto felice di entrare a far parte dell’Astana Qazaqstan Team. Sono rimasto colpito dall’interesse che il team ha mostrato nei miei confronti e dall’atteggiamento che ho visto da Alexandre Vinokourov. Tutto questo mi ha convinto che sto facendo la scelta giusta facendo questa mossa anche a metà stagione. Voglio ringraziare il mio precedente team, EF Education-EasyPost, per tutti questi anni durante i quali sono diventato il corridore che sono oggi. Sì, l’Astana Qazaqstan Team è un team nuovo per me, ma sono sicuro che integrarmi nel team sarà facile, perché conosco già molti dei corridori e dei membri dello staff. Non vedo l’ora di incontrare il team e correre insieme. Non conosco ancora il mio programma esatto, dobbiamo ancora discutere del calendario. Per ora, sono in ritiro in quota a Livigno, per prepararmi alla seconda metà di stagione“.

Le parole di Alexandre Vinokourov: “Per noi, Alberto Bettiol è principalmente un rinforzo per le gare classiche e di un giorno. Sta trascorrendo una stagione eccellente e spero che anche la seconda metà dell’anno con il nostro team sia di alto livello. Sono grato alla dirigenza di EF Education-EasyPost per il loro approccio aperto e amichevole durante le discussioni e la preparazione per questo trasferimento di metà stagione e sono contento che abbiamo trovato molti obiettivi e prospettive comuni con Alberto per il suo futuro nel nostro team. Insieme ad altri corridori, Bettiol formerà un gruppo forte, in grado di competere per le posizioni di vertice nelle gare classiche di qualsiasi livello. Stiamo ancora discutendo del calendario esatto di Alberto, ma credo che presto vedremo la maglia di campione italiano nell’Astana Qazaqstan Team“.