Giro delle Fiandre 2025: forfait di Alberto Bettiol, l’ultimo vincitore italiano

Brutte notizie per Alberto Bettiol, che non potrà prendere parte questa domenica al Giro della Fiandre 2025. Il campione italiano deve infatti purtroppo fare i conti con un’infezione batterica polmonare che l’ha costretto ad una terapia antibiotica di almeno nove giorni, portandolo alla decisione di dare forfait non solo alla seconda Classica Monumento della stagione, ma anche alla Parigi-Roubaix del 13 aprile.

Ricordiamo che il 31enne toscano del team XDS Astana è l’ultimo vincitore azzurro della Ronde (nel 2019), ma nei primi mesi dell’anno non ha ottenuto grandi risultati soprattutto nelle gare più importanti come la Milano-Sanremo. Il prossimo obiettivo di Bettiol diventa ora quello di recuperare in tempo per presentarsi al via del Giro d’Italia, che scatterà il 9 maggio in Albania.

Sui Muri della Ardenne fiamminghe si preannuncia un nuovo capitolo del duello stellare tra l’olandese Mathieu Van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar, dopo lo splendido testa a testa della Sanremo, ma attenzione ad altri probabili protagonisti come il danese Mads Pedersen (vincitore della Gent-Wevelgem, secondo alla E3 Saxo Classic) e l’azzurro Filippo Ganna (secondo nella Classicissima).