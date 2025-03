Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2025: orari, programma, altimetria

Va in scena venerdì 28 marzo la E3 Saxo Classic 2025, una delle semi classiche tenute nel nord del Belgio. La corsa, fino a poco tempo fa conosciuta con il nome di E3 Harelbeke, è da sempre un punto di riferimento del calendario ciclistico. L’anno scorso è stata vinta da Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), dopo due anni di dominio di Wout Van Aert (Team Visma Leas a Bike). Vedremo se questa edizione rappresenterà l’ennesimo duello tra i due per la vittoria finale, in vista dell’assenza di Tadej Pogacar.

Il percorso della E3 Saxo Classic si estende per 208,8 chilometri con partenza e arrivo ad Harelbeke. Previsti ben 17 muri, 15 dei quali verranno affrontati negli ultimi 120 chilometri di gara. Il tracciato non subisce grandi variazioni rispetto alle altre edizioni ed i tratti in pavé rappresentano, sempre, le principali difficoltà per i corridori. In casa Italia le speranze sono tutte affidate ad Alberto Bettiol (XDS Astana Team) e ad un motivatissimo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

venerdì 28 marzo

E3 Saxo Classic 2025 Harelbeke-Harelbeke (208,8 km)

ORARI

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo stimato: 17.30

DOVE VEDERE LA E3 SAXO CLASSIC IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211) a partire dalle 16.00

Diretta streaming: Discovery +, SkyGo, NOW, Dazn

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12.45