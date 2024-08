Ciclismo: Alberto Bettiol annuncia l’addio alla Ef Education-EasyPost a stagione in corso

La notizia era nell’aria già da settimane, adesso è arrivata l’ufficialità: Alberto Bettiol, a stagione in corso, dice addio alla Ef Education-EasyPost, ad annunciarlo è stato proprio il toscano sui suoi social.

Il campione d’Italia ha iniziato la carriera da professionista proprio nella casa statunitense (prima si chiamava Cannondale) nel 2014. In totale dieci anni, interrotti solo dalla piccola parentesi in BMC.

Le sue parole: “Oggi si chiude un capitolo importante della mia vita di ciclista. Dopo 10 anni insieme, saluto e ringrazio la Ef Pro Cycling per aver creduto in me e avermi fatto vivere emozioni indimenticabili. Siete stati una famiglia”.

La nuova squadra, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere l’Astana Qazaqstan.