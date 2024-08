Canottaggio, Silvia Crosio ai ripescaggi nel singolo pl ai Mondiali. Il due senza PR3 maschile vince la preliminary race

Dopo la cancellazione delle gare di ieri a causa del maltempo, riprendono quest’oggi, seppur in ritardo sulla tabella di marcia a causa del forte vento, i Mondiali 2024 di canottaggio, riservati alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, in corso a St. Catharines, in Canada: due gli equipaggi dell’Italia impegnati nel programma odierno tra batterie e preliminary race.

Nelle batterie del singolo pesi leggeri femminile Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) chiude al terzo posto in 8:38.75 nella quarta ed ultima serie, vinta dalla romena Ionela Livia Cozmiuc, medaglia d’argento a Parigi 2024 col doppio pl, prima in 8:26.80, terzo terzo tempo complessivo. L’azzurra dovrà affrontare domani i ripescaggi e sarà inserita nella terza serie, prevista alle ore 15.40 italiane, nella quale ci saranno anche la sudafricana Nadia Gaspari, la messicana Kenia Lechuga Alanis e la tedesca Marion Reichardt. Le prime due classificate avranno accesso alle Semifinali A/B, mentre le altre affronteranno le Semifinali C/D per il 13° posto assoluto.

Tra queste, oggi solo la centramericana ha fatto meglio dell’azzurra in batteria in termini cronometrici con 8:28.74, mentre la teutonica ha chiuso in 8:56.54, infine l’africana ha completato la gara in 8:54.45. La romena, invece, è già in semifinale, assieme alla greca Zoi Fitsiou, medaglia di bronzo ai Giochi nel doppio pl, vittoriosa nella seconda serie in 8:26.33, all’austriaca Lara Tiefenthaler, che si impone nella prima batteria in 8:28.72, ed all’irlandese Sioban McCrohan, al miglior crono assoluto in 8:23.03, fatto segnare nella terza serie. Ai ripescaggi anche la francese Aurelie Morizot, battuta dall’austriaca nella prima batteria, chiusa dalla transalpina in seconda posizione in 8:32.45.

Nella preliminary race del due senza PR3 maschile l’Italia di Luca Conti (CR Lago di Pusiano) ed Igor Zappa (Moltrasio) vince in 8:26.81, davanti al Giappone di Toshihiro Nishioka e Yuta Sakaguchi, secondo in 9:05.35. Le due imbarcazioni in questione, essendo le uniche in gara in questa specialità, si affronteranno per il titolo iridato nella finale di sabato 24 agosto, alle ore 20.30 italiane: le medaglie verranno assegnate soltanto all’equipaggio primo classificato.