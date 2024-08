Canottaggio, Niels Torre approda direttamente in semifinale nel singolo pesi leggeri ai Mondiali

Si sono aperti a St. Catharines, in Canada, i Mondiali 2024 di canottaggio, riservati nell’anno dei Giochi alle specialità non olimpiche e non paralimpiche: nella prima giornata l’Italia era rappresentata nel singolo pesi leggeri maschile da Niels Alexander Torre (Carabinieri).

L’azzurro, campione d’Europa in carica e medaglia d’argento ai Mondiali di Belgrado 2023, ha vinto la seconda batteria col miglior crono assoluto di 6:39.56, approdando direttamente alle Semifinali A/B, in programma venerdì 23, alle ore 17.09 italiane.

Altri tre equipaggi, dei 21 complessivi in gara, si sono già qualificati al penultimo atto: ha vinto la quarta ed ultima serie l’irlandese Paul O’Donovan, campione olimpico nel doppio pesi leggeri a Tokyo 2020 e Parigi 2024, col secondo tempo complessivo in 6:41.98.

La prima batteria è andata allo statunitense Samuel Melvin in 6:43.62, terzo crono assoluto, mentre la terza serie è stata vinta dall’austriaco Julian Schoeberl in 6:49.55, quinto tempo complessivo. Costretto ai ripescaggi di domani, invece, il messicano Alexis Lopez Garcia, autore del quarto crono assoluto in 6:49.52, ma secondo alle spalle dell’Irlanda nell’ultima batteria.

Dovranno affrontare i recuperi di domani, tra gli altri, anche il greco Antonios Papakonstantinou, medaglia di bronzo ai Giochi nel doppio pesi leggeri alle spalle di Irlanda ed Italia, quarto nella terza serie in 7:04.32, l’algerino Sid Ali Boudina, secondo nella stessa batteria in 6:52.17, il rappresentante di Hong Kong, Hin Chun Chiu, terzo nella prima serie in 6:57.58, ed il francese Baptiste Savaete, terzo nella stessa batteria dell’Italia in 6:59.82.