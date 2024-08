Canottaggio, Silvia Crosio costretta al ritito nel singolo pl dei Mondiali a causa di una sindrome influenzale

La Federazione Italiana Canottaggio ha comunicato il ritiro di Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) dai Mondiali 2024 di canottaggio, riservati alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, in corso a St. Catharines, in Canada: l’azzurra è stata colpita da una sindrome influenzale e non ha recuperato.

Iscritta nel singolo pesi leggeri femminile, l’azzurra dopo le batterie era stata costretta ad affrontare i ripescaggi, ma non era riuscita a raggiungere le Semifinali A/B ed oggi avrebbe dovuto disputare le Semifinali C/D per il 17° posto assoluto, ma è stata costretta a dare forfait.

L’italiana non stava bene già nei giorni scorsi: “L’azzurra Silvia Crosio è stata ritirata dalla gara di oggi per una forte sindrome influenzale e, quindi, termina il suo mondiale non olimpico. La decisione è stata presa in accordo tra il medico federale, il capo allenatore femminile e l’atleta, e comunicata stamane a World Rowing, per il riacutizzarsi di una forma influenzale che aveva colpito Silvia già la sera prima della batteria“.

Silvia Crosio aveva voluto gareggiare ugualmente nonostante fosse fortemente debilitata: “L’azzurra ha corso ugualmente confidando eventualmente nel recupero. Ieri, invece, pur affrontando il ripescaggio febbricitante, non ha potuto esprimere al massimo il suo potenziale. Auguriamo a Silvia una pronta guarigione con la certezza di vederla nuovamente sui campi di gara“.