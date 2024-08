Canottaggio, Niels Torre centra la finale dei Mondiali nel singolo pesi leggeri

Giornata dedicata alle Semifinali A/B a St. Catharines, in Canada, per i Mondiali 2024 di canottaggio, riservati nell’anno dei Giochi alle specialità non olimpiche e non paralimpiche: nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (Carabinieri) ottiene il pass per la Finale A di domani alle 21.00.

L’azzurro, campione d’Europa in carica e medaglia d’argento ai Mondiali di Belgrado 2023, ed autore in batteria della miglior prestazione mondiale in 6:39.56, invece si classifica secondo nella prima semifinale, col terzo crono assoluto in 6:51.01.

Torre chiude alle spalle del greco Antonios Papakonstantinou, medaglia di bronzo ai Giochi nel doppio pesi leggeri alle spalle di Irlanda ed Italia, primo in 6:49.82, ma precede lo statunitense Samuel Melvin, terzo in 6:51.96.

Dalla seconda semifinale arriva il miglior tempo assoluto, fatto segnare dall’irlandese Paul O’Donovan, campione olimpico nel doppio pesi leggeri a Tokyo 2020 e Parigi 2024, vittorioso in 6:47.74. In Finale A anche l’austriaco Julian Schoeberl, secondo in 6:54.08, ed il messicano Alexis Lopez Garcia, terzo in 6:55.60.