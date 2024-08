Canottaggio, il due senza PR3 maschile vince l’oro ai Mondiali. Niels Torre è bronzo nel singolo pl

Si sono conclusi i Mondiali 2024 di canottaggio, riservati alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, andati in scena a St. Catharines, in Canada: due gli equipaggi dell’Italia impegnati nel programma odierno, che prevedeva le Finali A. Il bottino azzurro è di un oro ed un bronzo.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Ultimo atto con due equipaggi in gara nel due senza PR3 maschile: l’Italia di Luca Conti (CR Lago di Pusiano) ed Igor Zappa (Moltrasio) trionfa in 7:29.26, davanti al Giappone di Toshihiro Nishioka e Yuta Sakaguchi, secondo in 7:57.19.

Essendo soltanto due le imbarcazioni al via nella specialità in questione, gli azzurri conquistano il titolo iridato e la medaglia d’oro, mentre i nipponici restano a bocca asciutta, dato che con due barche al via viene premiato solamente l’equipaggio primo classificato (così come con tre le medaglie sono solo per i primi due).

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (Carabinieri), campione d’Europa in carica e medaglia d’argento uscente (secondo ai Mondiali di Belgrado 2023), nonché autore in batteria della miglior prestazione mondiale in 6:39.56, centra il gradino più basso del podio con il crono di 6:52.64.

Titolo iridato per l’irlandese Paul O’Donovan, campione olimpico nel doppio pesi leggeri a Tokyo 2020 e Parigi 2024, vittorioso in 6:49.68, davanti al greco Antonios Papakonstantinou, medaglia di bronzo ai Giochi nel doppio pesi leggeri alle spalle di Irlanda ed Italia, secondo in 6:51.90.

Con un ottimo rush finale l’azzurro precede lo statunitense Samuel Melvin, quarto in 6:54.35, Più staccati, infine, l’austriaco Julian Schoeberl, quinto in 7:04.62, ed il messicano Alexis Lopez Garcia, sesto in 7:08.26.

Nel singolo pesi leggeri femminile il titolo iridato viene vinto dalla romena Ionela Livia Cozmiuc, medaglia d’argento a Parigi 2024 col doppio pl, prima in 7:29.92, davanti alla greca Zoi Fitsiou, medaglia di bronzo ai Giochi nel doppio pl, seconda in 7:31.65, ed all’irlandese Sioban McCrohan, terza in 7:32.94.

Più staccate le altre concorrenti: resta ai piedi del podio la messicana Kenia Lechuga Alanis, quarta in 7:41.40, che precede al fotofinish la francese Aurelie Morizot, in quinta posizione in 7:41.86, mentre chiude sesta l’austriaca Lara Tiefenthaler in 7:51.54.

Ultimo atto con tre imbarcazioni nel due senza pesi leggeri femminile: si registra la miglior prestazione mondiale della Polonia, medaglia d’oro in 7:17.02, davanti al Perù, d’argento in 7:28.07, mentre non sale sul podio, per la regola precedentemente citata, essendo soltanto tre gli equipaggi in gara, il Canada, terzo ed ultimo in 7:30.88.

Nel due senza pesi leggeri maschile domina in maniera incontrastata l’Austria, che vince il titolo iridato in 6:34.78, precedendo il Paraguay, secondo in 6:42.54, e la Moldavia, terza in 6:44.57. Giù dal podio la Thailandia, quarta in 6:44.72, e la Georgia, quinta ed ultima in 7:05.57.

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile si impone al fotofinish il Messico, vittorioso in 5:47.39, che brucia sul traguardo gli Stati Uniti, d’argento in 5:47.74. Medaglia di bronzo per la Germania, terza in 5:50.52, grazie alla presenza in gara della Danimarca, quarta ed ultima in 6:01.17.