Canottaggio, i convocati dell’Italia per i Mondiali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche

Archiviate le Olimpiadi di Parigi 2024, in questa stagione non ci sarà la rassegna iridata per le specialità che abbiamo visto in gara in Francia, e che vedremo alle Paralimpiadi, mentre i Mondiali 2024 di canottaggio saranno riservati alle specialità non olimpiche e non paralimpiche e si disputeranno a St. Catharines, in Canada, dal 18 al 25 agosto. L’Italia sarà in gara con tre equipaggi, due non olimpici ed uno non paralimpico.

Nel singolo pesi leggeri maschile sarà al via l’azzurro Niels Alexander Torre (Carabinieri), campione d’Europa in carica e che ai Mondiali di Belgrado 2023 fu medaglia d’argento: i suoi principali avversari saranno l’irlandese Paul O’Donovan, fresco di titolo olimpico in doppio pl a Parigi 2024 (oro anche a Tokyo 2020) ed il greco Antonios Papakonstantinou, di bronzo ai Giochi sempre nel doppio pl alle spalle dell’Italia. Saranno 22 gli equipaggi in gara, e saranno da tenere d’occhio anche l’algerino Sid Ali Boudina, il messicano Alexis Lopez Garcia, il rappresentante di Hong Kong, Hin Chun Chiu, ed il francese Benjamin Savaete.

Nel singolo pesi leggeri femminile è stata convocata Silvia Crosio (SC Amici del Fiume): sono 25 le iscritte in questa specialità. Le avversarie più pericolose saranno la romena Ionela Cozmiuc, d’argento a Parigi 2024 col doppio pl, e la greca Zoi Fitsiou, di bronzo ai Giochi sempre nel doppio pl, ma sono delle pretendenti al podio anche l’irlandese Sioban McCrohan e la francese Aurelie Morizot.

Nel due senza PR3 maschile saranno in gara Luca Conti (CR Lago di Pusiano) ed Igor Zappa (Moltrasio), i quali sfideranno in una finale a due il Giappone, che schiererà Toshihiro Nishioka, e Yuta Sakaguchi. Le medaglie verranno assegnate soltanto all’equipaggio primo classificato.