Canoa velocità, Mondiali Samarcanda 2024: dominio degli Atleti Individuali Neutrali nella prima giornata di finali

Assegnati i primi cinque titoli ai Mondiali senior 2024 di canoa velocità, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a Samarcanda, in Uzbekistan, si sono disputate le quattro finali sulla distanza di 1000 metri, ovvero K1 e C1 femminili e K2 e C2 maschili, oltre all’ultimo atto del K2 500 misto.

Nel K1 1000 femminile dominio della magiara Emese Kohalmi, vittoriosa in 4:03.433, che precede l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Maryna Litvinchuk, seconda in 4:07.277, e la svedese Melina Andersson, terza in 4:07.687.

Nel K2 1000 maschile oro agli atleti individuali neutrali di nazionalità bielorussa Mikita Borykau ed Aleh Yurenia, primi in 3:19.104, che precedono gli svedesi Joakim Lindberg e Martin Nathell, d’argento in 3:20.543, ed i tedeschi Felix Daniel Frank e Martin Hiller, di bronzo in 3:21.736.

Nel C1 1000 femminile affermazione dell’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Alena Nazdrova, prima in 4:45.286, davanti alla magiara Giada Bragato, alla piazza d’onore in 4:47.684, ed alla cinese Jiang Xina, sul gradino più basso del podio in 4:49.521.

Nel C2 1000 maschile titolo agli atleti individuali neutrali di nazionalità russa Zakhar Petrov ed Ivan Dmitriev, d’oro in 3:41.510, i quali precedono i magiari Balazs Adolf e Daniel Fejes, d’argento in 3:42.120, e gli ucraini Yurii Vandiuk e Pavlo Borsuk, di bronzo in 3:42.433.

Nel K2 500 misto successo al fotofinish dei lusitani Teresa Portela e Messias Baptista, primi in 1:37.592, che bruciano sul traguardo gli atleti individuali neutrali di passaporto bielorusso Volha Khudzenka e Dzmitry Natynchyk, secondi in 1:37.603, mentre completano il podio i cechi Josef Dostal ed Anezka Paloudova, terzi in 1:38.340.