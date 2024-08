Canoa velocità, a Samarcanda cala il sipario sui Mondiali con le gare sui 5000 metri

Come di consueto sono le gare sui 5000 metri a chiudere i Mondiali senior 2024 di canoa velocità, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a Samarcanda, in Uzbekistan, le gare di fondo fanno calare il sipario sulla rassegna iridata, alla quale non ha preso parte l’Italia.

Nel C1 5000 femminile ad imporsi è la cilena Maria José Mailliard, la quale va a vincere in 31:15.084, davanti alla tedesca Annika Loske, in seconda posizione in 31:37.596, ed all’ucraina Valeriia Tereta, la quale completa il podio in 31:53.552.

Nel C1 5000 maschile il titolo iridato va al polacco Wiktor Glazunov, d’oro in 25:33.565, che precede il moldavo Serghei Tarnovschi, il quale conquista la medaglia d’argento in 25:49.241, ed il magiaro Balazs Adolf, di bronzo in 26:30.410.

Nel K1 5000 femminile conquista la medaglia d’oro la magiara Emese Kohalmi, vittoriosa in 25:18.913, la quale batte l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Maryna Litvinchuk, seconda in 25:35.267, e la spagnola Miriam Vega, terza in 25:58.804.

Nel K1 5000 maschile affermazione del danese Mads Brandt Pedersen, primo 22:39.488, davanti al lusitano Fernando Pimenta, alla piazza d’onore in 22:55.097, ed allo svedese Joakim Linberg, sul gradino più basso del podio in 22:59.119.