Canoa velocita, Mondiali 2024: assegnati gli ultimi titoli iridati sui 200 e sui 500 metri

Assegnati gli ultimi sei titoli sui 200 e sui 500 metri ai Mondiali senior 2024 di canoa velocità, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a Samarcanda, in Uzbekistan, nella seconda sessione odierna finali sui 200 per K1 maschile e femminile, C1 maschile e C2 femminile, e sui 500 per K4 e C4 misti.

Nel K1 200 femminile oro all’ucraina Liudmyla Kuklinovska, prima in 41.414, davanti all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Anastasiia Dolgova, seconda in 42.183, mentre sono terze ex-aequo la danese Bolette Nyvang Iversen e la magiara Janka Rugonfalvi Kiss, entrambe con il crono di 42.761.

Nel K1 200 maschile il titolo iridato va al lusitano Messias Baptista, d’oro in 34.876, il quale precede il polacco Jakub Stepun, alla piazza d’onore in 34.945, e lo spagnolo Carlos Garrote, che sale sul gradino più basso del podio in 35.308.

Nel C2 200 femminile successo delle atlete individuali neutrali di passaporto bielorusso Yuliya Trushkina ed Inna Nedelkina, vittoriose in 43.053, davanti alle moldave Daniela Cociu e Maria Olarasu, seconde in 44.104, ed alle cinesi Xu Shengnan e Xiang Jingjing, terze in 44.664.

Nel C1 200 maschile affermazione del polacco Oleksii Koliadych, che conquista il titolo in 38.660, andando a precedere lo spagnolo Pablo Grana, il quale si accomoda alla piazza d’onore in 39.083, ed il georgiano Zaza Nadiradze, che conquista il bronzo in 39.180.

Nel K4 500 misto oro e titolo iridato agli atleti individuali neutrali di passaporto bielorusso, vittoriosi con il crono di 1:24.907, davanti all’Ungheria, che si mette al collo la medaglia d’argento in 1:25.731, ed al Portogallo, che sale sul gradino più basso del podio in 1:26.320.

Nel C4 500 misto successo degli atleti individuali neutrali di passaporto russo, primi con il tempo di 1:37.187, i quali vanno a precedere gli atleti individuali neutrali di passaporto bielorusso, secondi con il crono di 1:38.694, e la Spagna, terza in 1:39.753.