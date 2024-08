Canoa velocità, Mondiali 2024: ancora sugli scudi gli Atleti Individuali Neutrali

Assegnati altri cinque titoli ai Mondiali senior 2024 di canoa velocità, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a Samarcanda, in Uzbekistan, nella prima sessione odierna atti conclusivi sui 500 metri per K1 e C1 maschili, C1 femminile e C2 misto, e sui 200 per il K2 femminile.

Nel C1 500 maschile oro all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Zakhar Petrov, primo in 1:47.293, il quale all’arrivo beffa il moldavo Serghei Tarnovschi, secondo in 1:47.312, mentre la medaglia di bronzo va al ceco Martin Fuksa, terzo in 1:48.405.

Nel C1 500 femminile affermazione dell’ucraina Liudmyla Luzan, vittoriosa in 2:06.881, che precede la cilena Maria José Mailliard, alla piazza d’onore in 2:08.912, e la kazaka Mariya Brovkova, sul gradino più basso del podio in 2:09.731.

Nel K1 500 maschile il titolo iridato va al ceco Josef Dostal, d’oro in 1:37.309, davanti al lusitano Fernando Pimenta, d’argento in 1:38.049, ed all’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Uladzislau Kravets, di bronzo in 1:38.437.

Nel K2 200 femminile successo delle atlete individuali neutrali di passaporto russo Svetlana Chernigovskaya ed Anastasiia Dolgova, prime in 37.326, che precede le lusitane Teresa Portela e Francisca Laia, seconde in 37.420, e le atlete individuali neutrali di passaporto bielorusso Volha Khudzenka e Maryna Litvinchuk, terze in 37.667.

Nel C2 500 misto vittoria degli atleti individuali neutrali di passaporto russo Alexey Korovashkov ed Ekaterina Shliapnikova in 1:47.898, davanti agli ungheresi Kincso Takacs e Jonatan Daniel Hajdu, d’argento in 1:48.693, ed agli atleti individuali neutrali di passaporto bielorusso Uladzislau Paleshko ed Inna Nedelkina, terzi in 1:49.343.