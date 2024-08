Canoa velocità, l’Italia salta i Mondiali senior riservati alle specialità non olimpiche

Si terranno a Samarcanda, in Uzbekistan, dal 23 al 25 agosto, i Mondiali senior 2024 di canoa velocità, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: nel complesso saranno 20 i titoli in palio, ma l’Italia ha deciso di non prendere parte alla rassegna iridata.

Nella giornata di sabato 24 spazio alle prime cinque finali, quattro delle quali sulla distanza di 1000 metri, ovvero K1 e C1 femminili e K2 e C2 maschili. Spazio, inoltre, all’ultimo atto del K2 500 misto. Domenica 25, invece, si inizierà con le finali su 200 e 500 metri.

Nella prima sessione atti conclusivi sui 500 per K1 e C1 maschili, C1 femminile e C2 misto, e sui 200 per il K2 femminile. Seconda parte riservata alle finali sui 200 per K1 maschile e femminile, C1 maschile e C2 femminile, e sui 500 per K4 e C4 misti. A pomeriggio inoltrato consueta chiusura con le gare sui 5000 metri.