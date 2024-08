Canoa slalom, l’Italia conquista il bronzo nel K1 maschile a squadre U23 agli Europei di Cracovia

Sono scattati a Cracovia, in Polonia, gli Europei Junior / Under 23 2024 di canoa slalom: nella prima giornata, dedicata esclusivamente al kayak, l’Italia apre la rassegna continentale di categoria con la medaglia di bronzo centrata dagli azzurrini del K1 a squadre maschile Under 23. Tutti i dieci italiani in gara nel complesso tra le due categorie superano le batterie nelle prove individuali ed approdano in semifinale.

UNDER 23

Nel K1 a squadre maschile conquista la medaglia di bronzo l’Italia di Gabriele Grimandi (CC Bologna), Tommaso Panico (Ivrea CC) e Xabier Ferrazzi (Carabinieri), terza in 109.05 (2 penalità), alle spalle di Regno Unito, oro in 106.44 (percorso netto), e Francia, argento in 108.79 (6 penalità).

Nel K1 a squadre femminile chiude al quarto posto l’Italia di Lucia Pistoni (Marina Militare), Francesca Malaguti (Aeronautica Militare) ed Agata Spagnol (CC Sacile) in 127.39 (4 penalità), mentre le medaglie vanno a Francia, oro in 122.59 (percorso netto), Germania, argento in 126.13 (6 penalità), e Cechia, bronzo in 126.21 (percorso netto).

Nel K1 maschile basta la prima run a Xabier Ferrazzi (Carabinieri), sesto in 95.25 (2 penalità), e Tommaso Panico (Ivrea CC), 12° in 96.98 (percorso netto), mentre serve la seconda a Gabriele Grimandi (CC Bologna), nella quale è quinto in 95.55 (2 penalità).

Nel K1 femminile ottima prova di Agata Spagnol (CC Sacile), seconda nella prima discesa in 106.42 (percorso netto), mentre passano nella seconda Lucia Pistoni (Marina Militare), prima in 110.01 (4 penalità), e Francesca Malaguti (Aeronautica Militare), seconda in 113.63 (4 penalità).

JUNIOR

Nel K1 maschile passano il turno nella prima run sia Michele Pistoni (Ivrea CC), quinto in 97.02 (2 penalità), sia Andrea Nardo (CC Bologna), 17° in 106.09 (4 penalità). Nel K1 femminile basta la prima discesa a Caterina Pignat (CC Ivrea), 14ma in 121.53 (4 penalità), mentre ce la fa nella seconda Isabel Lovato (CCK Valstagna), nona in 134.35 (4 penalità).

Nel K1 maschile a squadre oro alla Francia in 108.81 (4 penalità), davanti alla Cechia, seconda in 110.50 (percorso netto), ed alla Germania, terza in 113.29 (2 penalità). Nel K1 femminile a squadre titolo alla Cechia, vittoriosa in 123.39 (percorso netto), che precede il Regno Unito, d’argento in 129.03 (4 penalità), e la Slovenia, di bronzo in 132.43 (4 penalità). Italia assente in entrambe le gare.