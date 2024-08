Canoa slalom, tris di quarti posti per l’Italia agli Europei J/U23 di Cracovia

Quarta ed ultima giornata di gare senza medaglie per l’Italia a Cracovia, in Polonia, agli Europei Junior / Under 23 2024 di canoa slalom: assegnati i titoli nella canadese individuale e nel kayak cross, con gli azzurrini che ottengono tre quarti posti e chiudono la rassegna con quattro podi complessivi.

UNDER 23

Nel C1 femminile si ferma ai piedi del podio Marta Bertoncelli (Carabinieri), quarta in 106.15 (2 penalità), davanti alla compagna di squadra Elena Borghi (Carabinieri), quinta in 106.76 (2 penalità), mentre viene eliminata in semifinale Elena Micozzi (Marina Militare), 17ma in 122.19 (4 penalità).

Nel C1 maschile arriva il quarto posto anche per Martino Barzon (Aeronautica Militare) in 92.97 (percorso netto), mentre si classifica 11° Marino Spagnol (CC Sacile) in 142.27 (50 penalità), infine esce nel penultimo atto Elio Maiutto (Ivrea CC), 17° in 97.01 (4 penalità).

Nel kayak cross femminile arriva in finale ma termina al quarto posto Agata Spagnol (CC Sacile), mentre nel kayak cross maschile esce ai quarti di finale Tommaso Panico (Ivrea CC), che termina così in 14ma posizione assoluta.

JUNIOR

Nel C1 maschile si classifica 11° nell’atto conclusivo Riccardo Pontarollo (CCK Valstagna) in 154.17 (54 penalità), mentre viene eliminato in semifinale Luca Rizzieri (Ivrea CC), 27° in 118.31 (10 penalità).

Nel kayak cross maschile, dopo l’argento nella sprint, si ferma in semifinale il percorso di Michele Pistoni (Ivrea CC), che termina al quinto posto complessivo, mentre nel kayak cross femminile esce nei quarti di finale Caterina Pignat (CC Ivrea), che si classifica 12ma assoluta.