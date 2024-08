Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei J/U23: Marta Bertoncelli guida gli azzurrini

Dopo l’abbuffata delle Olimpiadi, a pochi giorni dalla conclusione dei Giochi, la stagione continua con tanti eventi riservati alle categorie giovanili: a Cracovia, in Polonia, si terranno dal 15 al 18 agosto gli Europei junior/under 23 di canoa slalom, con l’Italia protagonista.

Nella categoria under 23 sarà al via, infatti, anche Marta Bertoncelli, reduce dalle fatiche di Parigi 2024, la quale però gareggerà soltanto nella canadese femminile e non nel kayak cross: con lei ci saranno anche Elena Borghi ed Elena Micozzi. Xabier Ferrazzi e Tommaso Panico, invece, affronteranno il doppio impegno, essendo iscritti sia nel kayak maschile che nel kayak cross.

Nella canadese maschile, invece saranno al via Martino Barzon, Marino Spagnol ed Elio Maiutto, infine nel kayak femminile saranno in gara Lucia Gabriella Pistoni, Francesca Malaguti ed Agata Spagnol. Nella categoria junior l’Italia non sarà rappresentata nella canadese femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE JUNIOR

IVREA CANOA CLUB: Michele Giuseppe PISTONI

CANOA CLUB BOLOGNA: Andrea NARDO

KAYAK FEMMINILE JUNIOR

IVREA CANOA CLUB: Caterina PIGNAT

C.C.K VALSTAGNA: Isabel LOVATO

CANADESE MASCHILE JUNIOR

IVREA CANOA CLUB: Luca RIZZIERI

C.C.K VALSTAGNA: Riccardo PONTAROLLO

KAYAK MASCHILE U23

C.S. CARABINIERI: Xabier FERRAZZI

CANOA CLUB BOLOGNA: Gabriele GRIMANDI

IVREA CANOA CLUB: Tommaso PANICO

KAYAK FEMMINILE U23

G.S. MARINA MILITARE: Lucia Gabriella PISTONI

C.S. AEREONAUTICA MILITARE: Francesca MALAGUTI

CANOA CLUB SACILE: Agata SPAGNOL

CANADESE MASCHILE U23

C.S. AEREONAUTICA MILITARE: Martino BARZON

CANOA CLUB SACILE: Marino SPAGNOL

IVREA CANOA CLUB: Elio MAIUTTO

CANADESE FEMMINILE U23

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

G.S. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE JUNIOR

IVREA CANOA CLUB: Michele Giuseppe PISTONI

KAYAK CROSS FEMMINILE JUNIOR

IVREA CANOA CLUB: Caterina PIGNAT

KAYAK CROSS MASCHILE U23

C.S. CARABINIERI: Xabier FERRAZZI

IVREA CANOA CLUB: Tommaso PANICO