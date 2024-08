Canoa slalom, Italia d’oro nella canadese femminile U23 a squadre agli Europei di Cracovia

Seconda giornata di gare e seconda medaglia per l’Italia a Cracovia, in Polonia, gli Europei Junior / Under 23 2024 di canoa slalom: in programma batterie individuali e finali a squadre della canadese, nonché i time trial del kayak cross.

L’Italia sale sul gradino più alto del podio grazie alle azzurrine del C1 femminile under 23 a squadre, mentre tutti gli otto italiani in gara nel complesso tra le due categorie superano le batterie nella prima run delle prove individuali ed approdano in semifinale nella canadese, infine quattro azzurrini su cinque approdano ai quarti di finale del kayak cross.

UNDER 23

Nel C1 femminile a squadre si impone l’Italia di Marta Bertoncelli (Carabinieri), Elena Micozzi (Marina Militare) ed Elena Borghi (Carabinieri), medaglia d’oro in 125.54 (2 penalità), davanti alla Cechia, d’argento in 127.96 (2 penalità), ed alla Francia, di bronzo in 133.95 (8 penalità).

Nel C1 maschile a squadre resta ai piedi del podio l’Italia di Martino Barzon (Aeronautica Militare), Elio Maiutto (Ivrea CC) e Marino Spagnol (CC Sacile), quarta in 118.36 (8 penalità), mentre vanno a medaglia la Slovenia, prima in 108.69 (percorso netto), la Francia, seconda in 112.96 (2 penalità), ed il Regno Unito, terzo in 117.06 (4 penalità).

Nel C1 femminile la migliore delle azzurre è Marta Bertoncelli (Carabinieri), terza in 112.72 (4 penalità), ma avanzano anche Elena Micozzi (Marina Militare), ottava in 119.20 (2 penalità), ed Elena Borghi (Carabinieri), 17ma in 125.84.

Nel C1 maschile passano il turno Martino Barzon (Aeronautica Militare), settimo in 102.31 (4 penalità), davanti a Marino Spagnol (CC Sacile), ottavo in 102.78 (2 penalità), ed Elio Maiutto (Ivrea CC), 16° in 108.30 (4 penalità).

Nel kayak cross femminile approda ai quarti Agata Spagnol (CC Sacile), 12ma in 75.32, invece nel kayak cross maschile supera il turno Tommaso Panico (Ivrea CC), nono in 66.58, mentre non ce la fa Xabier Ferrazzi (Carabinieri), 40° in 76.01 a causa di una penalità.

JUNIOR

Nel C1 maschile passano alla semifinale sia Luca Rizzieri (Ivrea CC), 11° in 109.38 (4 penalità), sia Riccardo Pontarollo (CCK Valstagna), 18° in 114.21 (4 penalità). Nel kayak cross femminile avanza ai quarti Caterina Pignat (CC Ivrea), 12ma in 77.18, mentre nel kayak cross maschile supera il turno Michele Pistoni (Ivrea CC), secondo in 66.04.

Nel C1 femminile a squadre oro alla Cechia, prima in 140.11 (6 penalità), davanti alla Germania, d’argento in 153.02 (8 penalità), ed alla Slovenia, di bronzo in 157.04 (10 penalità), mentre nel C1 maschile a squadre affermazione della Francia in 110.11 (4 penalità), che precede la Spagna, seconda in 120.66 (4 penalità), e la Slovacchia, terza in 122.02 (2 penalità). Italia assente in entrambe le gare.