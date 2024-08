Canoa slalom, Michele Pistoni centra il bronzo nel K1 maschile junior agli Europei di Cracovia

Arriva la quarta medaglia per l’Italia nella terza giornata di gare a Cracovia, in Polonia, sede degli Europei Junior / Under 23 2024 di canoa slalom: nelle finali del kayak conquista la medaglia di bronzo nella categoria junior l’azzurrino Michele Pistoni.

UNDER 23

Nel K1 maschile chiude 11° in finale Xabier Ferrazzi (Carabinieri) in 141.40 (56 penalità), mentre escono nel penultimo atto sia Tommaso Panico (Ivrea CC), 20° in 92.30 (percorso netto), sia Gabriele Grimandi (CC Bologna), 24° in 94.05 (4 penalità).

Nel K1 femminile nell’ultimo atto è sesta Agata Spagnol (CC Sacile) in 102.48 (2 penalità), mentre termina 12ma Lucia Pistoni (Marina Militare) in 202.67 (102 penalità), infine si ferma in semifinale Francesca Malaguti (Aeronautica Militare), 13ma in 104.26 (6 penalità).

JUNIOR

Nel K1 maschile in finale centra la medaglia di bronzo Michele Pistoni (Ivrea CC), terzo in 87.37 (percorso netto), mentre viene eliminato nel penultimo atto Andrea Nardo (CC Bologna), 19° in 100.32 (8 penalità).

Nel K1 femminile nell’atto conclusivo si classifica settima Caterina Pignat (CC Ivrea) in 105.04 (percorso netto), mentre esce di scena in semifinale Isabel Lovato (CCK Valstagna), 28ma in 167.23 (56 penalità).