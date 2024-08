ATP Montreal 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono ai quarti in doppio

Si ferma al cospetto della coppia numero 1 del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, la corsa degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, pure accreditati della quinta testa di serie, nel match dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a Montreal: gli azzurri vengono battuti col punteggio di 6-3 6-4 in 55 minuti di gioco.

Nel primo set Granollers e Zeballos escono meglio dai blocchi e dall’1-1 piazzano un parziale di 12 punti a 3 che li proietta in un amen sul 4-1 non pesante. Bolelli e Vavassori restano in scia agli avversari ma non hanno mai l’occasione per piazzare il controbreak, così lo spagnolo e l’argentino chiudono sul 6-3 in 23 minuti.

La seconda partita inizia subito male per la coppia italiana, che subisce il break a trenta in avvio e deve subito inseguire. Gli azzurri non riescono ad impensierire gli avversari in risposta, anzi devono fare gli straordinari per allungare la partita.

Bolelli e Vavassori, infatti, nel terzo game evitano lo 0-3 risalendo dal 30-40 e salvandosi al punto decisivo, mentre nel nono gioco devono cancellare tre match point consecutivi dal 15-40. Granollers e Zeballos, che in cinque turni al servizio concedono appena tre quindici agli azzurri, chiudono nel game successivo, per il 6-4 in 32 minuti.

Le statistiche premiano lo spagnolo e l’argentino, che non concedono palle break degli azzurri e ne convertono due delle otto avute a disposizione, una per set, facendo meglio degli azzurri al servizio sia con la prima, con la quale ottengono l’85% dei punti (contro il 67%), sia con la seconda, con la quale si attestano al 79% (contro il 54%).