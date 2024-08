Cosa cambia per Sinner senza Djokovic a Cincinnati: più ‘agio’ per la difesa del n.1

Il serbo Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait dal torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 12 al 19 agosto (finale di lunedì come a Montreal): il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, che dunque non difenderà.

Djokovic, dunque, martedì 20 agosto si ritroverà a quota 7460, già ora, a -1200 punti da Jannik Sinner. A questo divario, infatti, andranno aggiunti i punti che l’azzurro marcherà d’ora in avanti a Montreal (dove ne ha incamerati 100 arrivando agli ottavi) e tutti quelli che otterrà a Cincinnati.

Il balcanico, inoltre, sarà incalzato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, protagonista con il serbo nella scorsa edizione della finale, che l’iberico perse: il numero 3 del mondo perderà 600 punti, ripartendo da quota 7350, a soli 110 punti da Djokovic, con ottime possibilità di superarlo (dovrà arrivare ai quarti).

Quel che è certo, al momento, è che, stando così le cose, Jannik Sinner sarà il numero 1 del mondo quando inizieranno gli US Open: anche se l’azzurro non dovesse fare altri punti a Montreal e poi saltare Cincinnati, sarebbe comunque irraggiungibile per Alcaraz, il quale potrà al massimo essere secondo in classifica.

RANKING VIRTUALE AL 9 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8670 (qualificato gli ottavi)

2 Novak Djokovic 8460 (-210, assente a Montreal)

3 Carlos Alcaraz 7950 (-720, assente a Montreal)

RANKING VIRTUALE SENZA I PUNTI DI CINCINNATI

1 Jannik Sinner 8660 (-10 punti)

2 Novak Djokovic 7460 (-1000 punti, assente a Cincinnati)

3 Carlos Alcaraz 7350 (-600 punti)