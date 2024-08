ATP Montreal 2024, Andrea Vavassori e Simone Bolelli approdano ai quarti in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, accedono ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a Montreal: gli azzurri eliminano agli ottavi gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson con lo score di 6-3 7-6 (4) in un’ora e 9 minuti di gioco, ed ora attendono i vincenti del match Granollers/Zeballos-Etcheverry/Tabilo, sospeso per pioggia e rimandato alla tarda serata italiana di oggi.

Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi cinque giochi, tanto che in risposta vengono vinti appena tre punti. Nel sesto game, però, gli oceanici accusano un passaggio a vuoto, si fanno rimontare dal 30-15 e cedono la battuta, consentendo agli azzurri di operare il break che vale il 4-2. Gli azzurri tengono senza particolari patemi i seguenti due turni in battuta e vanno a chiudere al secondo set point sul 6-3 in 24 minuti.

Nella seconda frazione Bolelli e Vavassori iniziano bene e centrano lo strappo in apertura, ma nel quarto gioco gli australiani rientrano in partita operando il controbreak. La coppia italiana nel decimo game deve fronteggiare un set point, facendosi trascinare al punto decisivo, ma si salva, poi sono gli azzurri a mancare una palla break, sempre al deciding point, nel gioco seguente. Si va al tiebreak: gli italiani scappano sul 3-0, ma poi si fanno riprendere sul 3-3. Vantaggio azzurro sul 4-3, gli australiani impattano ancora sul 4-4, ma a quel punto Bolelli e Vavassori piazzano l’allungo decisivo e vanno a chiudere sul 7-4 in 45 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio degli azzurri, che vincono 66 punti contro i 55 degli australiani, facendo la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottengono l’83% dei punti (33/40), contro il 69% degli oceanici (25/36), mentre i dati sono simili con la seconda sia in termini percentuali, 59%-61%, che in termini assoluti di punti vinti, 13-14.