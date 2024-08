Perché è stata interrotta la partita tra Cobolli-Rinderknech a Montreal: causa e punteggio

Bisognerà attendere. Cambio di programma nel Masters1000 di Montreal (Canada) e organizzatori costretti a intervenire nello schedule a causa della pioggia che ha fatto sentire la propria presenza nella sessione serale canadese. Per questo motivo sono state rinviate a oggi (9 agosto) una serie di incontri.

Tra queste partite c’è anche quella tra Flavio Cobolli e il francese Arthur Rindeknech. Si ripartirà da una situazione di 3-0 nel primo set in favore del transalpino, avanti di un break. Cobolli, reduce dalla Finale dell’ATP500 di Washington, ha cominciato bene quest’avventura, vista la netta affermazione nel primo turno contro il padrone di casa, Felix Auger-Aliassime.

L’incontro con il transalpino però è stato caratterizzato da un approccio non così positivo, ma magari l’arrivo di Giove Pluvio potrebbe averlo favorito. Il match andrà in scena sul Court Rogers e sarà il primo a cominciare dalle 18.00 italiane, avendo questa priorità proprio per quanto accaduto.

Se Cobolli dovesse battere il francese, sarebbe costretto a disputare un altro turno: non prima delle 01.00 italiane del 10 agosto, il tennista romano affronterebbe il vincente del confronto tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e il n.4 del seeding, Hubert Hurkacz, sempre su questo campo (Court Rogers).