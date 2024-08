Atletica, Folorunso avanza in semifinale alle Olimpiadi nei 400 ostacoli. Fuori ai recuperi Sartori e Muraro

All’ultimo tentativo utile, Ayomide Folorunso centra l’obiettivo minimo del suo percorso individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 qualificandosi per la semifinale dei 400 ostacoli. Dopo aver mancato il passaggio diretto del turno nelle batterie di ieri, la primatista nazionale è riuscita a raggiungere il penultimo atto tramite i recuperi andati in scena stamattina sulla pista dello Stade de France.

L’italo-nigeriana ha vinto infatti la prima batteria di ripescaggio in 55.07, partendo molto forte ma faticando fin troppo nel rettilineo conclusivo a contenere il rientro della belga Naomi Van den Broeck e dell’australiana Alanah Yukich, seconde ex aequo in 55.11 (stesso tempo al millesimo) e promosse dunque entrambe al prossimo turno.

Folorunso sarà purtroppo l’unica azzurra presente nelle semifinali olimpiche dei 400 hs al femminile, alla luce della definitiva eliminazione di Rebecca Sartori (quinta in 55.44 nella seconda heat di recupero) e Alice Muraro (sesta in 55.48 nella terza batteria di ripescaggio, pagando a caro prezzo un errore su una barriera della seconda curva e perdendo lo slancio per il finale).