Atletica, Duplantis record del mondo. Battocletti mitico bronzo, bis di Allman, Tortu e Desalu promossi

Grande serata di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024: lo Stade de France fa da teatro al record del mondo di Armand Duplantis nel salto con l’asta, l’Italia festeggia il bronzo di Nadia Battocletti nei 5000 metri, Valarie Allman firma il bis nel lancio del disco, Filippo Tortu e Fausto Desalu sono stati promossi alle semifinali dei 200 metri.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI OGGI

FINALI

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis impreziosisce la serata con quello che tutti si aspettavano: il record del mondo. Il fuoriclasse svedese supera 6.25 metri al terzo tentativo, migliorando di un centimetro quanto aveva fatto poco più di tre mesi fa a Xiamen. Il due volte Campione del Mondo si è laureato Campione Olimpico per la seconda volta dopo il sigillo di tre anni fa a Tokyo, mettendo l’imprimatur con il 5.95 al primo assalto, seguito dagli agevoli voli a 6.00 e 6.10 metri prima del tripudio. Lo accompagnano sul podio lo statunitense Sam Kendricks (5.95) e il greco Emmanouil Karalis (5.90).

5000 METRI (FEMMINILE) – L’Italia festeggia una splendida medaglia di bronzo per merito di una sontuosa Nadia Battocletti, che abbatte di quasi quattro secondi il record italiano siglato due mesi fa in occasione della vittoria agli Europei (eccellente 14:31.64). La trentina ha tenuto il ritmo delle africane, poi nell’ultimo giro ha surclassato la keniana Margaret Kipkemboi (14:32.23), le etiopi Ejgayehu Taye (14:32.98) e Medina Eisa (14:35.43), la norvegese Karoline Groevdal (14:43.21) e l’etiope Gudaf Tsegay (14:45.21). La regina del mezzofondo tricolore ha tagliato il traguardo in quarta posizione, ma poi hanno squalificato la keniana Faith Kipyegon per una scorrettezza commessa ai danni di Tsegay e l’azzurra è salita sul podio, sperando che il rincorso non tolga il sogno. La keniana Beatrice Chebet ha vinto in 14:28.56 davanti a Sifan Hassan (14:30.61 per la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020).

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – Valarie Allman aveva alzato l’asticella al secondo tentativo spedendo l’attrezzo a 68.74 metri al secondo tentativo, poi ha trovato un pesantissimo 69.50 al quarto assalto con cui ha tramortito la concorrenza. La 29enne statunitense ha bissato il successo olimpico di tre anni fa a Tokyo, lo fa curiosamente dopo non aver vinto i Mondiali di mezzo (bronzo nel 2022 e argento nel 2023). Argento al collo della cinese Bin Feng (67.51), bronzo per l’infinita Sandra Elkasevic (è Perkovic con il cognome da coniugata, 67.51 la Campionesse Olimpica di Londra 2012 e Rio 2016). Daisy Osakue ha concluso in ottava posizione: risultato pregevole per la discobola piemontese, capace di un 63.11 iniziale (poi tre nulli, un 62.53 e un 60.31).

800 METRI (FEMMINILE) – La britannica Keely Hodgkinson ha tramortito la concorrenza africana, sostenendo un ultimo giro di grande spessore e meritandosi l’oro con il tempo di 1:56.72, a due mesi di distanza dall’affermazione agli Europei. Si sono dovute inchinare Tsige Duguma (1:57.15) e la keniana Mary Moraa (1:57.42).

SEMIFINALI

200 METRI (FEMMINILE) – Inizia a profilarsi il duello tra la statunitense Gabby Thomas (21.86) e Julien Alfred da Saint Lucia (21.98 per la Campionessa Olimpica dei 100 metri). Proveranno a inserirsi le statunitensi Brittany Brown (22.12) e Mckenzie Long (22.30) e le britanniche Daryll Neita (22.24) e Dina Asher-Smith (22.31), attenzione alla nigeriana Favour Ofili (22.05).

BATTERIE

200 METRI (MASCHILE) – Fausto Desalu e Filippo Tortu lanciano bei segnali e passano in semifinale. Desalu è secondo nella prima batteria in 20.26 dietro al liberiano Joseph Fahnbulleh (20.20), Filippo Tortu terzo nella terza batteria (20.29) dietro al botswano Letsile Tebogo (20.10) e a Makanakaishe Charamba dallo Zimbabwe (20.27).

3000 SIEPI (MASCHILE) – Il marocchino Mohamed Tindouft sigla il miglior tempo (8:10.62) vincendo la seconda batteria davanti all’etiope Samuel Firewu (8:11.61) e al keniano Abraham Kibiwot (8:12.02). Il marocchino Soufiane El Bakkali si è presentato da Campione Olimpico di Tokyo 2020 e si è imposto nella prima batteria in 8:17.90 davanti all’ugandese Leonard Chemutai (8:18.19) e all’etiope Getnet Wale (8:18.25). Dalla terza batteria avanzano soprattutto l’etiope Lamecha Girma (8:23.89) e il keaniano Simon Kiprop Koech (8:24.95). Eliminati gli italiani: Osama Zoghlami (ottavo in 8:20.52 nella seconda batteria) e Yassin Bouih (8:40.34, penultimo nella prima batteria).