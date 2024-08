Atletica, la brittanica Hodgkinson vince d’autorità la finale olimpica degli 800 metri

Keely Hodgkinson corona un percorso di crescita impressionante e si laurea Campionessa Olimpica negli 800 metri in occasione dei Giochi di Parigi 2024. La fenomenale britannica, capace di correre in 1:54.61 lo scorso 20 luglio a Londra, si è imposta con autorità in finale allo Stade de France tenendo il ritmo alto nella seconda metà di gara e sfoderando uno sprint insostenibile per le avversarie nel rettilineo conclusivo.

Hodgkinson sfata dunque finalmente il tabù dell’oro nei grandi eventi globali con in palio le medaglie (dopo l’argento olimpico di Tokyo e quelli iridati di Eugene 2022 e Budapest 2023), dimostrandosi la più forte del Pianeta sul doppio giro di pista e trionfando sul palcoscenico a cinque cerchi con il tempo di 1:56.72.

Podio completato dall’etiope Tsige Duguma e dalla keniana Mary Moraa, rispettivamente argento e bronzo in 1:57.15 e 1:57.42. Quarta piazza in 1:57.66 per Shafiqua Maloney (St. Vincent e Grenadine) davanti alla padrona di casa francese Renelle Lamote (1:58.19), all’etiope Worknesh Mesele (1:58.28), alla statunitense Juliette Whittaker (1:58.50) e alla sudafricana Prudence Sekgodiso (1:58.79).