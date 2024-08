Atletica, Valarie Allman si conferma campionessa olimpica nel disco: buon 8° posto di Osakue

Valarie Allman conferma in pedana il suo status di favorita e vince la seconda medaglia d’oro olimpica consecutiva nel lancio del disco, bissando dunque il trionfo di tre anni fa a Tokyo ed imponendosi anche allo Stade de France in occasione dei Giochi di Parigi 2024. La formidabile atleta americana ha avvicinato il suo primato personale, disputando una finale di alto profilo per qualità e consistenza in cui ha flirtato con la linea virtuale dei 70 metri.

La 29enne statunitense ha eseguito infatti ben quattro lanci (nullo, 68.74, 68.06, 69.50, nullo, 69.21 la sua progressione) superiori alla miglior misura delle altre due medagliate di serata, la cinese Bin Feng (argento) e la croata Sandra Elkasevic (bronzo), appaiate a 67.51 metri e distanti quindi quasi 2 metri dal 69.50 di Allman.

Alla seconda finale olimpica della carriera, la primatista italiana Daisy Osakue ha migliorato il 12° posto di Tokyo 2021 centrando l’obiettivo della qualificazione alle ultime tre serie (grazie al 63.11 del primo tentativo) e centrando una positiva ottava posizione senza riuscire a migliorarsi nei cinque lanci successivi.