Atletica, Tortu e Desalu lanciano segnali da staffetta alle Olimpiadi: buoni tempi, si avanza sui 200

Filippo Tortu e Fausto Desalu hanno fornito un segnale di grande efficienza in vista della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2020. I due Campioni Olimpici di Tokyo 2020 si sono distinti nelle batterie dei 200 metri, qualificandosi con grande personalità alle semifinali: l’Italia può fare affidamento su due velocisti esperti e già trionfatori ai Giochi da affiancare a Marcell Jacobs (ieri quinto nella finale dei 100 metri).

Fausto Desalu è uscito bei dai blocchi di partenza, ha impostato bene la curva e sul lanciato si è rivelato decisamente pimpante, chiudendo al secondo posto nella prima batteria con il tempo di 20.26 (0,1 m/s di vento a favore). Il lombardo si è lasciato alle spalle due nomi di rango come il sudafricano Wayde van Niekerk (20.42) e il francese Ryan Zeze (20.49), davanti a tutti il liberiano Joseph Fahnbulleh (20.20).

Filippo Tortu ha convinto soprattutto nella parte conclusiva del rettilineo, dopo un avvio un po’ contratto e un’uscita di curva non così spumeggiante. Lo sprinter brianzolo, argento agli ultimi Europei, ha poi carburato e ha offerto un affondo di qualità, utile per chiudere al terzo posto nella terza serie con il tempo di 20.20 (0,1 m/s di brezza in faccia) appena davanti al candese Brendon Rodnney (20.30) e dietro al botswano Letsile Tebogo (20.10) e al mozambicano Makanakaishe Charamba (20.27).

Lo statunitense Noah Lyles è tornato in pista dopo l’apoteosi di ieri sui 100 metri e ha vinto la sesta batteria in 20.19 davanti al canadese André De Grasse (20.30 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020). Lo statunitense Erriyon Knighton scende sotto i venti secondi (19.99) precedendo Tapiwanashe Makarawu dal Mozambico (20.07), l’altro americano Kenneth Bednarek ha siglato il miglior crono del turno (19.96) davanti al dominicano Alexander Ogando (20.04). Diego Pettorossi è quarto nella batteria di Bednarek (20.63) e va ai ripescaggi.