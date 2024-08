Atletica, Alfred e Thomas brillano nelle batterie dei 200. Ta Lou e Jackson rinunciano. Kaddari e Bongiorni ai ripescaggi

Julien Alfred non ha avuto molto tempo per festeggiare l’epocale trionfo di ieri sera sui 100 metri, visto che stamattina è dovuta tornare sulla pista dello Stade de France per disputare le batterie dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 (hanno passato il turno le prime tre classificate delle sei serie). La portacolori di Saint Lucia ha primeggiato agevolmente nella prima serie, risparmiando qualche energia in vista dei prossimi turni: 22.41 con 1,4 m/s di vento a favore, ampiamente davanti alla francese Gémima Joseph (22.72) e alla svedese Julia Henriksson (22.79, record nazionale).

La statunitense Gabby Thomas ha confermato di essere tra le favorite della vigilia, imponendosi nella seconda serie in 22.20 (vento nullo) davanti alla giamaicana Niesha Burgher (22.54) e alla svizzera Mujinga Kambundji (22.75). Nella terza ha primeggiato la britannica Daryll Neita (22.39) precedendo l’olandese Tasa Jiya (22.74) e la francese Helene Parisot (22.99), la statunitense Mckenzie Long ha dettato legge nella quarta in 22.55 regolando l’ivoriana Jessika Gbai (22.61) e la canadese Audrey Leduc (22.88).

Spiccano le assenze dell’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (infortunatasi ieri sera nella finale dei 100 metri) e della giamaicana Shericka Jackson (la Campionessa del Mondo 2022 e 2023 non si è presentata sui blocchi di partenza a causa del problema fisico che le aveva già impedito di prendere parte alla gara regina). La statunitense Brittany Brown ha vinto la quinta batteria in 22.38 battendo la giamaicana Lanae-Tava Thomas (22.70) e la britannica Bianca Williams (22.77). La nigeriana Favour Ofli ha preceduto a sorpresa la britannica Dina Asher-Smith nella sesta batteria (22.24 a 22.28), promossa anche la gambiana Gina Bass Bittaye (22.84).

Le due italiane in gara non hanno superato il turno, ma avrannno la possibilità del ripescaggio che metterà in palio gli ultimi pass per le semifinali: Dalia Kaddari sesta nella batteria di Thomas con il crono di 23.49 (la sarda ha pagato il problema fisico rimediato in staffetta agli Europei un paio di mesi fa), Anna Bongiorni settima nella batteria di Neita con il crono di 23.49.