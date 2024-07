Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 8 luglio, streaming, italiani in campo

Quella che va in scena oggi è una giornata sostanzialmente all’insegna dell’Italia a Wimbledon. Anzi, il Centre Court diventa nel più letterale senso della parola un’isola tricolore, in virtù delle presenze di Jannik Sinner e Jasmine Paolini in via consecutiva.

Per l’altoatesino la sfida è a Daniil Medvedev, in quello che è il dodicesimo capitolo di una saga che finora sta assumendo contorni simmetrici: 6-0 per il russo nelle prime sei, 5-0 per Jannik nelle seconde cinque. A seguire, la toscana dovrà vedersela con l’americana Emma Navarro, con cui è indietro 0-3 nei precedenti, ma con cui condivide una cosa: un tennis fatto di non sola potenza, ma anche di disegno tattico. Sui campi esterni anche Andrea Vavassori e Sara Errani, in un misto da finire e poi (si spera) in un altro da iniziare.

La nona giornata dell’edizione 2024 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su sette canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e i sei canali da 252 a 255 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213) La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Martedì 9 luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Sinner (ITA) [1]-Medvedev [5] – quarti uomini

Paolini (ITA) [7]-Navarro (USA) [19] – quarti donne

Match da annunciare

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Sun (NZL) [Q]-Vekic (CRO) – quarti donne

Alcaraz (ESP) [3]-Paul (USA) [12] – quarti uomini

Match da annunciare

NO.2 COURT

Ore 12:00 Molteni (ARG)/Muhammad (USA)-Ebden (AUS)/Perez (AUS) [1] (da finire, 5-3) – 1° turno doppio misto

Lammons (USA)/Withrow (USA) [12]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [8] – 3° turno doppio uomini

Withrow (USA)/Sutjiadi (INA)-Vavassori (ITA)/Errani (ITA) [5] (da finire, 6-3 3-6 e match tie-break 7-7) – 1° turno doppio misto

Zimonjic (SRB)/Schett (AUT)-Enqvist (SWE)/Navratilova (USA) – round robin doppio misto invitational

COURT 12

Ore 12:00 Salisbury (GBR)/Watson (GBR)-Gillé (BEL)/N. Kichenok (UKR) (da finire, 5-7 5-3) – 1° turno doppio misto

Ram (USA/Volynets (USA)-Willis (GBR)/Barnett (GBR) – 2° turno doppio misto

Krejcikova (CZE)/Siegemund (GER) [8]-H. Chan (TPE)/Kudermetova [12] – 3° turno doppio donne

NP 17:30 J. Murray (GBR)/Townsend (USA)-Krawietz (GER)/Panova – 2° turno doppio misto

COURT 18

Ore 12:00 Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2] – 3° turno doppio donne

Skupski (GBR)/Krawczyk (USA) [6]-Martin (FRA)/Bucsa (ESP) – 2° turno doppio misto

Patten (GBR)/Nicholls (GBR)-Venus (NZL)/Routliffe (NZL) [2] – 2° turno doppio misto

Barty (AUS)/Dellacqua (AUS)-Petkovic (GER)/Rybarikova (SVK) – round robin doppio donne invitational

COURT 10

Ore 12:00 Singolare femminile junior

NP 13:00 Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [4]-L. Kichenok (UKR)/Ostapenko (LAT) [9] – quarti doppio donne

NP 16:00 Pavic (CRO)/L. Kichenok (UKR) [3]-Broom (GBR)/Appleton (GBR) (da finire, 6-4 5-6) – 1° turno doppio misto

Singolare maschile junior

Doppio femminile junior

Doppio femminile junior

COURT 14

Ore 12:00 M. Gonzalez (ARG)/Eikeri (NOR)-Rojer (NED)/Mattek-Sands (USA) (da finire, 5-3) – 1° turno doppio misto

NP 13:00 Hsieh (TPE)/Mertens (BEL) [1]-Gauff (USA)/Pegula (USA) [11] – quarti doppio donne

Singolare wheelchair uomini

Singolare wheelchair donne

Singolare wheelchair donne

Doppio femminile junior

CAMPI DA ANNUNCIARE

Non prima delle ore 14:30 vincitori Ebden/Perez-Molteni/Muhammad – S. Gonzalez (MEX)/Olmos (MEX) – 2° turno doppio misto

Non prima delle ore 14:30 Zielinski (POL)/Hsieh (TPE) [7]-vincitori Salisbury/Watson-Gillé/N. Kichenok- 2° turno dopppio misto

Non prima delle ore 15:30 Lammons (USA)/Shibahara (JPN)-vincitori di Withrow/Sutjiadi-Vavassori/Errani – 2° turno doppio misto

Non prima delle ore 17:00 vincitori Pavic/L. Kichenok-Broom/Appleton-vincitori M. Gonzalez/Eikeri-Rojer/Mattek-Sands – 2° turno doppio misto

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252, 253, 254, 255

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Sinner-Medvedev, Paolini-Navarro)