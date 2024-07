Wimbledon 2024, Lucia Bronzetti cede in due set a Leylah Fernandez

Si ferma all’esordio Lucia Bronzetti nel tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon 2024 di tennis: l’azzurra cede alla numero 30 del seeding, la canadese Leylah Fernandez, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco ed affronterà giovedì una tra la wild card danese Caroline Wozniacki e la qualificata statunitense Alycia Parks.

Nel primo set l’azzurra parte meglio ed in apertura centra il break ai vantaggi, poi confermato per il 2-0. Il servizio di Bronzetti inizia a scricchiolare nel sesto game, quando si fa rimontare dal 40-15 e deve cancellare un break point ai vantaggi. Dal 4-2, però, inizia la rimonta della canadese: Fernandez centra il controbreak a quindici nell’ottavo game e trova l’aggancio, ed a seguire tiene la battuta. Bronzetti serve per restare nel set ed il decimo game diventa una battaglia: l’azzurra sciupa due occasioni per il 5-5 ed al secondo set point la nordamericana chiude sul 6-4 in 48 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra deve rifugiarsi ai vantaggi sia nel secondo che nel quarto game, mentre la canadese tiene con meno patemi i turni al servizio. Lo strappo, però, arriva nel sesto gioco, quando Bronzetti rimonta dal 15-40, ma poi deve capitolare ai vantaggi. Fernandez sciupa un match point in risposta nell’ottavo game, l’italiana resta agganciata all’incontro, ma la canadese chiude poco dopo sul 6-3 in 42 minuti.

Le statistiche sorridono alla nordamericana, che mette a segno 21 vincenti contro i 10 dell’azzurra, con Fernandez che converte 3 delle 8 palle break avute a disposizione, mentre Bronzetti ne sfrutta una sola su tre, guadagnate tutte nel primo game del match. La canadese vince 73 punti contro i 57 dell’azzurra.