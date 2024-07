Wimbledon 2024, Martina Trevisan cede in due set a Madison Keys

Martina Trevisan esce di scena nel primo turno del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2024: l’azzurra cede in due set alla numero 12 del seeding, la statunitense Madison Keys, la quale si impone per 6-4 7-6 (4) in un’ora e 47 minuti ed affronterà mercoledì la cinese Wang Yafan.

Nel primo set l’azzurra salva due palle break in apertura, poi ne sciupa una nel secondo game. I ruoli si invertono tra quinto e sesto game, ma il risultato non cambia: Trevisan prima cancella un break point, poi non ne sfrutta due. L’azzurra, però, nel settimo game si fa rimontare dal 40-15, perde quattro punti consecutivi ed ai vantaggi cede la battuta. Keys, senza concedere occasioni di rientro, tiene i due seguenti turni al servizio e chiude sul 6-4 dopo 49 minuti al secondo set point.

Nella seconda frazione Trevisan cede la battuta a trenta nel terzo gioco, e nel quinto rischia di andare sotto 1-4, ma dal 30-40 apre un parziale di 11 punti a 2 che le consente di salvarsi, firmare il controbreak nel sesto gioco ed infine portarsi avanti sul 4-3. Con i servizi a dominare da quel momento in poi, si arriva senza ulteriori sussulti al tiebreak: Keys va sul 2-0, ma Trevisan ribalta la contesa e va sul 3-2. Si gira sul 3-3, poi l’azzurra centra il minibreak che vale il 4-3. Da quel punto, però, si spegne la luce, la statunitense inanella quattro punti consecutivi e va a chiudere sul 7-4 dopo 58 minuti.

Le statistiche sorridono alla statunitense, che mette a segno 21 vincenti contro i 12 dell’azzurra, pur concedendo 29 gratuiti contro i 26 di Trevisan. Keys vince nel complesso 81 punti, centrando anche 6 ace, contro i 74 dell’azzurra, con la numero 12 del tabellone che sfrutta 2 dei 7 break point avuti a disposizione, cancellandone 3 dei 4 concessi.