Wimbledon 2024, Fognini parte bene e liquida in 3 set il giovane francese Van Assche

Fabio Fognini vola al secondo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2024: sull’erba britannica l’azzurro liquida il lucky loser transalpino Luca van Assche in tre set con lo score di 6-1 6-3 7-5 dopo due ore e cinque minuti di gioco, e sfiderà mercoledì il numero 8 del seeding, il norvegese Casper Ruud.

Nel primo set Fognini cancella un break point nel secondo game e poi domina, trovando il primo break a trenta nel terzo game, confermando poi lo strappo a zero per il 3-1. L’azzurro toglie ancora il servizio a quindici al francese nel quinto gioco, risalendo poi dallo 0-40 nel sesto per portarsi sul 5-1. La chiusura arriva al secondo set point sul 6-1 dopo soli 27 minuti.

Nella seconda partita il ligure si salva dal 30-40 nel primo, nel quinto e nel settimo gioco. Fognini, invece, nell’ottavo game mette in difficoltà van Assche e si porta sul 15-40 in risposta. L’azzurro non coglie le prime due occasioni di break, ne manca una terza, ma alla quarta opportunità vola sul 5-3 e va a servire per il set. Fognini va ancora sotto 30-40, salva un secondo break point e poi ribalta l’inerzia, andando a chiudere di nuovo al secondo set point sul 6-3 in 47 minuti.

Nella terza frazione l’azzurro opera il break in apertura ai vantaggi, e nel terzo game sciupa l’occasione per andare sul 3-0 pesante. Il transalpino ha un sussulto d’orgoglio e nell’ottavo gioco centra il controbreak a trenta. Il francese, primo a servire, va anche sul 5-4, ma Fognini resta nel set e nell’undicesimo game arriva un nuovo break che lo spedisce a servire per il match: il ligure va sul 40-15 ed alla seconda opportunità vince per 7-5 dopo 51 minuti.

Le statistiche premiano il ligure, che mette a segno 42 vincenti contro i 20 dell’avversario, concedendo 39 gratuiti contro i 43 del transalpino. Fognini porta a casa 112 punti contro i 94 del francese, anche grazie a 12 ace. L’azzurro converte 6 delle 14 palle break avute a disposizione, cancellandone ben 10 delle 11 concesse.