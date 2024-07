Scherma, cosa ha detto Cerioni agli arbitri: “Questa è una pazzia, you’re crazy!” – VIDEO

Filippo Macchi ha subito un furto clamoroso alle Olimpiadi di Parigi 2024, vedendosi scippare una medaglia d’oro oggettivamente meritata in pedana e che aveva oggettivamente conquistato. Sul 14-14 della finale di fioretto contro Ka Long Cheung, l’azzurro ha per ben tre volte portato l’attacco ed è andato a segno, ma l’arbitro Hao Chih Huang è andato a vedere la moviola, dove c’era il suo collega sudcoreano Sang Won Suh: nelle prime due occasioni non ha preso una decisione e ha indetto un nuovo assalto, al terzo giro ha invece premiato in maniera illogica l’atleta di Hong Kong.

Il DT Stefano Cerioni ha protestato vistosamente già alle prime due botte non assegnate al nostro portacolori, poi una volta che è stata sancita una sconfitta totalmente immeritata si è scatenato. Si è diretto verso il giudice di pedana e l’arbitro video, li ha indicati entrambi e poi ha pronunciato in italiano: “Uno e due, uno e due. Questa è una pazzia“. Ha poi aggiunto in inglese, tra l’altro mentre stringeva la mano a Huang: “You’re crazy (siete pazzi, n.d.r.)“. Di seguito il VIDEO di Stefano Cerioni che attacca gli arbitri protagonisti di un furto sportivo ai danni di Filippo Macchi ai Giochi Olimpici.