Tour de France 2024, tappa di oggi (6 luglio): percorso, orari, tv. Giornata ideale per le fughe

Ecco la prima vera giornata da fughe per il Tour de France 2024. Ottava tappa, si avvicina il primo giorno di riposo ed il plotone potrebbe pensare di rifiatare lasciando andare un attacco da lontano. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto.

PERCORSO

Si partirà da Semur-en-Auxois per arrivare a Colombey-les-Deux-Eglises dopo 183.4 chilometri e 2400 metri di dislivello. Sin da subito ci saranno pochi spazi per rifiatare: in rapida successione verranno affrontati la Côte de Vitteaux di terza categoria (2 km al 7.3%), la Côte de Villy-en-Auxois di quarta categoria (2.4 km al 5,5%) e la Côte de Verrey-sous-Salmaise di terza categoria (2.9 km al 6%) per passare poi per il traguardo volante di Lamargelle. Continueranno ad esserci diversi sali e scendi per affrontare poi nella seconda parte del percorso altri due GPM: la Côte de Santenoge (1.1 km all’8,1%) e la Côte de Giey-sur-Aujon (1.2 km all’8,4%), entrambi di quarta categoria. Negli ultimi 60 chilometri non ci saranno salite significative, ma occhio allo strappo di Septfontaines a soli 15 chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La fuga non è così scontata, alcuni velocisti resistenti come Mads Pedersen, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen e Biniam Girmay potrebbero tenere la corsa chiusa, ma bisognerà capire che intenzioni avranno le varie squadre. Se dovesse esserci un attacco da lontano l’Italia ovviamente spera nel Tricolore Alberto Bettiol. Nomi da seguire anche i big Wout van Aert e Mathieu van der Poel, sempre pericolosi in giornate come quella odierna.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

8a tappa – Sabato 6 luglio

Semur-en-Auxois-Colombey-les-Deux-Eglises (183.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.19

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport