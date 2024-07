Tour de France 2024, tappa di oggi (1 luglio): percorso, orari, tv. Prima volata di gruppo?

Dopo due frazioni miste ecco che, nella terza ed ultima tappa di questo Tour de France 2024 interamente italiana, dovrebbe arrivare la prima volata. Andiamo a scoprire nel dettaglio la Piacenza-Torino con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

Si parte da Piacenza per arrivare a Torino dopo 230.8 chilometri e appena 1100 metri di dislivello. Prima parte che sarà completamente piatta, poi la corsa attraverserà Tortona in onore di Fausto Coppi, che proprio in questa località perse la vita nel 1960. A Tortona ci sarà anche un GPM di quarta categoria nel segno di Coppi (1.1 km al 6,3%). Si passerà quindi da Alessandria per il traguardo volante prima di entrare brevemente nella provincia di Asti e poi nella provincia di Cuneo, laddove ci saranno altri due GPM di quarta categoria: il Barbaresco (1.5 km al 6,5%) e il Sommariva Perno (3.1 km al 4,6%), prima della pianura finale verso Torino.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tolti Merlier, Kooij e Milan, c’è anche il meglio a livello di velocisti in questo Tour. Partiamo da Mark Cavendish, che va a caccia del record storico di vittorie, anche se la sua condizione è lontanissima dai giorni migliori. I favoriti per il successo odierno sono Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Da seguire anche Bryan Coquard (Cofidis), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) ed Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

PROGRAMMA TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

3a tappa – Lunedì 1° luglio

Piacenza-Torino (230.8 km)

Orario partenza ufficiale: 11.35

Orario arrivo stimato: 16.57

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD (canale 58 dgt) dalle 11.05 alle 14.00 in chiaro, dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 11.00 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.05, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.00

Diretta live testuale: OA Sport