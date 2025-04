Scheldeprijs 2025, Tim Merlier concede il bis. Sul podio un ottimo Moschetti

Tim Merlier concede il bis alla Scheldeprijs. Dopo il trionfo dell’anno scorso, il belga si ripete anche nel 2025 con una volata imperiosa sul traguardo di Schoten. Si tratta della cinquantasettesima vittoria della carriera per il campione europeo, la settima in questo inizio di stagione veramente eccezionale per il corridore della Soudal Quick-Step.

Proprio come l’anno passato Merlier si è imposto davanti al connazionale Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), mentre in terza posizione ha concluso un bravissimo Matteo Moschetti ( Q36.5 Pro Cycling Team), che ha davvero ben figurato in un arrivo tra i migliori sprinter in circolazione. L’ultima apparizione di un italiano nella top 3 di questa corsa risale al 2020 quando Niccolò Bonifazio chiuse in seconda posizione. Completano la Top-5 il belga Milan Fretin (Cofidis) e il francese Jason Tesson (Team TotalEnergies).

La fuga di giornata vede protagonisti Baptiste Veistroffer (UCI Pro Team Lotto), Abram Stockman (Unibet-Tietema Rockets) e Alex Colman (Flanders-Baloise), Oded Kogust (Israel-Premier Tech), Yenti Vandevelde (Team Flanders-Baloise) e Ceriel Desal (Wagner Bazin WB),Bram Dissel e di Lars Loohuis (BEAT Cycling Club).

Il gruppo, che si è diviso in più tronconi dopo una serie di ventagli, rientra sugli otto, ma in fuga restano Baptiste Veistroffer (Lotto), Tuur Dens (Team Flanders Baloise), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) ed a loro si aggiunge anche Tijmen Eising (BEAT Cycling Club). Si entra nel circuito finale (tre giri da ripetere) e comincia l’azione delle squadre dei velocisti che piano a piano ricuciono sulla fuga, definitivamente ripresa ai -10.

A questo punto si attende solamente la volata. Merlier deve fare un po’ tutto da solo, ma quando si mette in moto non c’è davvero storia. Il belga sorpassa agevolmente Philipsen e vince alzando le braccia al cielo con comodità. Alle loro spalle c’è poi l’ottimo spunto di Moschetti, che riesce a prendersi il podio.