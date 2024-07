Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Volata certa, Philipsen cerca il riscatto, Girmay la doppietta

Un po’ di respiro dopo il tappone di ieri. Dopo la frazione che ha smosso la classifica generale del Tour de France, torna il momento dei velocisti con la Saint-Jean-De-Maurienne-Saint-Vulbas, di 177 chilometri con due GPM abbastanza pedalabili, di quarta categoria, ed abbastanza lontani dal traguardo. Con un nome in ricerca di riscatto, Jasper Philipsen.

Il titolare della maglia verde del 2023 non è riuscito a sprintare sul traguardo di Torino, venendo colto alla sprovvista dalla caduta di gruppo nel finale. La sua rincorsa verso la conferma del suo essere uno dei velocisti più forti del mondo passa anche da qui, ma proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), tra i delusi di lunedì.

Chi invece sorride dopo la prima volata è Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), capace della prima vittoria di colore della storia del Tour; con lui Fernando Gaviria (Movistar), apparso finalmente in condizione lunedì, mentre vuole il riscatto Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), che non è riuscito ad emergere a Torino. Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) proverà a ritrovare un successo che gli darebbe fiducia per il futuro, mentre Mark Cavendish cerca lo spunto per diventare l’uomo più vincente della storia del Tour superando Eddy Merckx.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUINTA TAPPA

***** Jasper Philipsen

**** Arnaud De Lie, Mads Pedersen, Biniam Girmay

*** Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, Wout Van Aert

** Mark Cavendish, Pascal Ackermann, Sam Bennett, Phil Bauhaus, Bryan Coquard

* Arnaud Démare, Fabio Jakobsen, Alexander Kristoff,