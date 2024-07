Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo quinto nella carabina da 10 metri alle Olimpiadi. Oro per il cinese Sheng Lihao

Si chiude la giornata odierna dedicata al tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un amaro quinto posto per l’Italia, ottenuto da Danilo Dennis Sollazzo nella finale della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile, condotta in testa dall’inizio alla fine dal cinese Sheng Lihao, vittorioso davanti allo svedese Victor Lindgren ed al croato Miran Maricic.

Sollazzo chiude al quinto posto la prima serie di 5 colpi a quota 52.0, con il cinese Sheng Lihao subito in testa con margine a quota 53.4. L’azzurro fa leggermente meglio nella seconda serie, con un parziale di 52.1, che lo porta a quota 104.1, ma scivola in sesta posizione pur essendo ad un solo punto dalla seconda piazza. Davanti a tutti sempre Sheng con 105.8.

Iniziano le eliminazioni, ed il primo a pagare dazio è l’argentino Marcelo Julian Gutierrez, eliminato all’ottavo posto con 122.8, mentre Sollazzo resta sesto ma perde decimi preziosi da coloro che lo precedono. Esce in settima posizione il sudcoreano Choe Daehan a quota 145.2, con l’asiatico che si ferma a soli due decimi da Sollazzo, sesto.

In testa colpi d’alta scuola del cinese Sheng, che per due volte consecutive fa 10.9, il centro perfetto, mentre Sollazzo scavalca il croato Petar Gorsa, escluso al sesto posto con 165.6. L’azzurro però dista 1.1 punti dal quarto posto e 1.3 dal secondo, mentre il cinese domina la gara con 2.0 di margine sui più immediati inseguitori.

Nonostante non sia mai sceso sotto il 10.0 (colto una sola volta, col primo colpo della finale), Sollazzo esce in quinta posizione a quota 187.4, con un distacco di 1.0 dall’atleta al quarto posto, mentre in testa il cinese Sheng accusa una leggera flessione e vede il proprio margine ridursi.

Rimane ai piedi del podio l’indiano Arjun Babuta, quarto con 208.4, mentre davanti Sheng scende per la prima volta sotto il 10.0 ed il suo vantaggio cala a 0.7 sul più immediato inseguitore. Medaglia di bronzo per il croato Miran Maricic, escluso dai due colpi conclusivi con lo score di 230.0.

Il cinese Sheng vanta 0.6 di margine sullo svedese Victor Lindgren prima del duello conclusivo: l’asiatico guadagna altri due decimi col primo colpo, poi all’ultimo tiro entrambi fanno 10.6. Argento allo svedese Victor Lindgren a quota 251.4, oro al cinese Sheng Lihao con punteggio di 252.2, nuovo record olimpico.