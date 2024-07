Tennis: Novak Djokovic salterà Montreal dopo le Olimpiadi. Non va in Canada dal 2018

La notizia è stata ufficializzata nella notte: Novak Djokovic, dopo le Olimpiadi, non disputerà il Masters 1000 di Montreal, che si alterna annualmente con Toronto nell’ospitare il sesto degli eventi di questa categoria per quanto riguarda il tennis maschile. Al suo posto entra il russo Roman Safiullin.

Il serbo, per la verità, ormai salta direttamente il torneo canadese da tantissimo tempo: non si presenta, infatti, da quelle parti fin dal 2018, anno della sua ultima partecipazione a Toronto, che lo vide eliminato nei quarti di finale dal greco Stefanos Tsitsipas, allora in rampa di lancio. In pratica, allo stato attuale delle cose è come se fosse una non notizia.

L’ex numero 1 del mondo ha vinto il torneo per quattro volte, due a Toronto e due a Montreal. Proprio in quest’ultima sede ha ottenuto il suo primo grande successo nel 2007, battendo in tre set Roger Federer, che poi si rifece nella finale degli US Open pochi mesi dopo in versione “man in black”.

Djokovic è attualmente impegnato nel torneo di singolare maschile a Parigi 2024, dove il terzo turno lo vedrà confrontarsi con il tedesco Dominik Koepfer. Ieri ha battuto per la 31a volta su 60 confronti Rafael Nadal per 6-1 6-4. Altre tre volte gli aveva lasciato cinque game: in semifinale a Indian Wells nel 2008, a Cincinnati e a Parigi-Bercy nel 2009. Ma ci sono stati anche incontri in cui gli ha concesso ancor meno: finale di Pechino nel 2015 (6-2 6-2) e di Doha nel 2016 (6-1 6-2).