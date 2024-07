Tennis, Novak Djokovic domina la sfida storica con Nadal ed è agli ottavi delle Olimpiadi

Lo scontro epocale del torneo olimpico di tennis non mantiene le attese per ciò che questo duello ha significato per la storia del tennis. In fondo, nel secondo turno del torneo olimpico, tutti si aspettavano un successo di Novak Djokovic, ma in fondo tutti sognavano che il campo Philippe-Chatrier potesse dare un po’ di forza in più a Rafa Nadal.

Ma c’è stata ben poca storia. Nole non ha avuto minimamente pietà dell’iberico, forse con quella punta di livore risalente a sedici anni fa, quando questo scontro valeva l’oro a cinque cerchi. E invece ci si ‘accontenta’ di un 6-1 6-4 combattuto soltanto nel finale per quello che è il sessantunesimo, e forse ultimo, match tra due colossi di questo sport.

Nole scende in campo con l’intenzione di chiudere il prima possibile un incontro sicuramente epocale, ma ben lontano dai suoi tempi migliori. Nel primo gioco il serbo rischia di complicarsi la vita ma ringrazia il dritto lungo di Nadal, che poi però cede il fianco a causa di un nastro che impenna il suo colpo con i piedi dentro il campo. I game al servizio del maiorchino sono sempre combattuti e deve inchinarsi di nuovo finendo sotto 5-0 dopo una stecca.

Rafa riesce a evitare il bagel, ma la partita sembra essere sempre più indirizzata verso il numero 1 del seeding, che con un altro sprint si prende altri due break e vola sul 4-0. Sembra davvero finita, ma Djokovic si rilassa e lo spagnolo coglie l’attimo, cogliendo di sorpresa il suo avversario: d’improvviso Nadal torna in auge sul 4 pari, con un paio di punti da stropicciarsi gli occhi. Ma Nole fa il gatto col topo: subito in spinta e il serbo riesce a rimettere il naso avanti, per andare a chiudere con un ace.

Djokovic concede solo sei punti con la prima di servizio, andando a complicarsi enormemente la vita dopo aver praticamente dominato la prima parte di partita. 23 i colpi vincenti contro i 17 errori, mentre Nadal sbaglia di più. 20 non forzati contro i 12 vinccenti.