Tennis, Andrea Vavassori: “Partita difficile, Martinez è un amico. Ora focus sul doppio”

Un brillantissimo Andrea Vavassori si è imposto al primo turno alle Olimpiadi di Parigi 2024, superando lo spagnolo Pedro Martinez per 6-4 4-6 6-4. Entrato al posto di Jannik Sinner nel tabellone di singolare (ma prima che questo fosse compilato, a differenza d’altri), il torinese ha vissuto una giornata particolarmente bella andando a mostrare il suo valore anche in singolare, dimostrando perché, tra gli ammessi dal doppio, lui è uno di quelli che ha più senso visti anche diversi match importanti giocati nei suoi approdi sul circuito ATP in singolare.

Queste le sue parole rilasciate a SuperTennis: “E’ stata una partita difficile, lui è un amico, ci conosciamo bene e abbiamo giocato contro tre volte. Siamo più o meno coetanei e sapevo che sarebbe stata una battaglia. La differenza di ranking c’è ma il mio è un po’ fasullo: ho giocato poche partite quest’anno perché poi il doppio nei palcoscenici importanti ha preso un po’ di spazio al singolare“.

Prosegue “Wave”, parlando del lato fisico: “Fisicamente mi sto allenando bene con il mio preparatore Alessandro Contadin e con mio padre ho fatto un bel lavoro in campo, arrivavo qui con tanta fiducia. Ho giocato una gran partita, ho retto bene mentalmente e questo mi rende contento. Sono partito servendo benissimo e rispondendo meglio, ma sono rimasto lucido in avvio di terzo dopo aver preso il break sul 5-4, e tenere quel game sul 4-4 0-40 è stato importantissimo, è stato un game chiave e dopo ho servito bene per chiudere. Ora focus sul doppio“.

Già, perché ora Vavassori, insieme a Simone Bolelli, è destinato a scendere in campo contro altri due spagnoli, Marcel Granollers e Pablo Carreno Busta. Una sfida continua, in sostanza, che poi è anche un classico di molti tornei, dove spesso i giocatori hanno il doppio impegno.