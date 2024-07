Tennis, Andrea Vavassori è al secondo turno del torneo olimpico: superato Martinez, ora Ruud

Una vittoria nel simbolo del cinismo. Andrea Vavassori vince una battaglia campale contro Pedro Martinez nel primo turno del torneo olimpico di Parigi, imponendosi con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Ora al secondo turno una partita difficile contro il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding.

La partenza di Andrea è promettente, contro un giocatore che in fondo, sulla terra, sa il fatto suo. Ma l’azzurro arriva senza ansie a questa partita e, dopo quattro giochi, attende la sua chance: quinto game a zero e servizio strappato all’iberico. Vavassori deve difendersi da due possibilità di controbreak immediato, salvandosi e portando a casa la frazione.

Nel secondo set è Vavassori l’uomo a soffrire di più, nonostante provi a variare i suoi colpi scendendo di più a rete. Nel quarto gioco è costretto ai vantaggi e riesce a difendersi, mentre nell’ottavo game deve annullare addirittura tre palle break. La sofferenza continua, e anche nel decimo game è spalle al muro: alla sesta occasione l’azzurro si arrende e si va al terzo.

Vavassori non è domo e prova immediatamente a scappare in avanti nel primo gioco, approfittando di un calo di tensione di Martinez. Break immediato, ma la pressione dell’iberico prosegue e nel sesto game lo spagnolo riesce a rimettere le cose a posto. Vavassori, però, è cinico: altra chance sfruttata nel nono gioco e partita in ghiaccio.

Cinismo, dicevamo: tre palle break sfruttate su quattro nel corso delle due ore e trentaquattro minuti di match, con l’azzurro che ha chiuso la sua partita con ben 14 ace ed il saldo vincenti-errori non forzati in parità a quota 29.